В озере Мурманской области будут искать обломки самолета и останки членов экипажа

21 Июль 2020 2020-07-21T16:26:38+03:00

В озере Среднее Ваенгское уже находили обломки Пе-2. Фото: vk.com/otechestvort

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Озеро Верхнее Ваенгское хорошо известно поисковикам. 14 августа 1942 года здесь разбился самолет Пе-2 из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка Особой морской авиационной группы ВВС Северного флота. Крылатая машина загорелась во время учебного бомбометания, экипаж из трех человек погиб: командир 2 АЭ капитан Щербинин Георгий Павлович, штурман 2 АЭ старший лейтенант Зильберг Исаак (Игорь) Александрович, начальник связи 2 АЭ младший лейтенант Пластинин Леонид Кириллович.

Год за годом заполярные дайверы, поисковики вместе с участниками экспедиции Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан исследуют озеро, чтобы забрать у него фрагменты самолета.

- В ходе предыдущих экспедиций были обнаружены останки членов экипажа, их личные вещи, планшет, части летной куртки. В этом году поисковикам предстоит продолжить розыск останков членов экипажа на дне озера, а также поднять оставшиеся фрагменты боевой машины, - рассказал Эдуард Миронов, руководитель Североморского поискового отряда "Ваенга".

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