Через 76 лет семья командира Пе-2 Георгия Щербинина узнала, где он погиб

14 августа 1942 года при выполнении учебного бомбометания с пикирования на полигоне Ваенга-1 произошла катастрофа с самолетом Пе-2 второй эскадрильи 29 бомбардировочно-пикировочного авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота. Самолет загорелся и упал в озеро Среднее Ваенгское. В холодной северной воде он пролежал долгих 76 лет, прежде чем его и погибший экипаж нашли активисты североморского поискового отряда «Ваенга».

Перестала ходить в церковь

Командиром разбившегося бомбардировщика был капитан Георгий Щербинин. Вместе с ним погибли штурман, старший лейтенант Исаак (Игорь) Зильберг, и начальник связи, младший лейтенант Леонид Пластинин. У Щербинина в Киеве остались жена и 9-летний сын Игорь.

- О нашем двоюродном дедушке Георгии Щербинине, защищавшем Родину в Великую Отечественную войну, известно немного. Его родным сестрам - старшей Ирине и младшей Марии - сначала сообщили , что он пропал. Ира была старше его на шесть лет и, по сути, вырастила братишку – мама умерла еще в 1917 году. Именно поэтому известие о случившейся беде она восприняла еще более болезненно, чем Мария. Целый год Ирина ходила в церковь и молила Бога, чтобы брат оказался жив, - рассказывает о тех страшных днях внучка Георгия Щербинина Ирина Смирнова-Горева. – Год информация о той авиакатастрофе была засекречена – дедушка состоял в Особой авиационной морской группе ВМФ. Только в 1943 году семье сообщили, что он погиб. После этого Ирина даже перестала ходить в церковь – гибель брата ее потрясла настолько, что до конца своих дней она не хотела говорить на эту тему - так было больно.

Будущий герой Великой Отечественной войны родился 26 сентября 1909 года в селе Манило Воронежской области. После смерти матери отец женился повторно, и бабушка увезла Георгия и обеих девочек в Оршу (Беларусь), где в местном профучилище он выучился на слесаря, а когда призвали в армию в 1929 году, решил пойти в летчики. За три года он был курсантом Военно-теоретической школы летчиков Ленинградского военного округа, 2-й ВШЛ Московского военного округа и Военно-морского авиационного училища им. И. В. Сталина. После служил на Черноморском флоте. За восемь лет Георгий Щербинин дорос до помощника командира 4 авиаэскадрильи 40 авиационного полка и был уволен из рядов ВМФ, сменив место жительства с Черноморского побережья на Киев. Но меньше чем через год грянула война, и ему пришлось вернуться в строй. После того как капитан Щербинин прошел курсы усовершенствования начальствующего состава, его отправили на Северный флот командиром 2 эскадрильи 29 бомбардировочно-пикировочного авиационного полка.

Родственники смогли найти могилу Георгия Щербинина благодаря новостям.

Особо удачно

О том, как блестяще Георгий Щербинин защищает Родину от фашистских захватчиков, даже писали в газетах. Так описывал один из боев «Сталинский сокол» в номере от 26 июня 1942 года:

«Воздушная разведка донесла, что в гавани скопилось много судов противника, а железнодорожная ветка загружена воинскими эшелонами. Враг подбрасывал своим частям подкрепление. Командование поручило одной нашей части сорвать замысел врага. Был разработан детальный план налета на вражескую гавань. Особенность предстоящей операции заключалась в том, что большой группе самолетов нужно было взлететь с разных аэродромов. При этом самолеты должны были идти эшелонами и появиться над нею через каждые десять минут. Эта задача с успехом была решена благодаря хорошей организации старта перед каждым эшелоном.

При подходе к цели наши самолеты, шедшие тремя группами, подверглись ожесточенному обстрелу вражеских зениток. Фашистская артиллерия стреляла с двух сторон: с населенного пункта и с островов. Но летчики, умело маневрируя по высоте и горизонтали, благополучно проскочили линию вражеского огня. Все три группы появились над объектом в точно указанные минуты и успешно отбомбились. Особенно удачно действовала группа Щербинина. Ее удар был исключительно эффективным. Внизу произошли взрывы огромной силы. Несколько цистерн с горючим, вагоны с боеприпасами взлетели на воздух. В нескольких местах вспыхнули крупные очаги пожаров. Черные столбы дыма окутали всю вражескую базу. Авиаразведка и доставленные фотоснимки подтверждают эффективность и силу нанесенного удар».

Увы, через полтора месяца после блестящего выполнения столь сложной задачи жизнь Георгия Щербинина и его экипажа оборвалась.

Пробел в истории семьи

- Наша семья всегда знала, что дедушка погиб в 1942 году, но как, где и при каких обстоятельствах, было неизвестно. Приоткрыли завесу этой тайны только рассекреченные документы о гибели его самолета. По официальным данным, самолет Щербинина взорвался в воздухе и упал, экипаж погиб. Посмертно экипаж был награжден орденом Красного Знамени, - рассказывает факты, что удалось почерпнуть в Интернете, Ирина Смирнова-Горева.

Правда, о том, что североморские поисковики ищут разбившийся в 1942 году бомбардировщик Пе-2, потомки Георгия Щербинина не знали. Когда двухлетняя экспедиция по подъему самолета со дна озера Среднее Ваенгское увенчалась успехом, активисты «Ваенги» не смогли найти родственников погибшего экипажа и 1 ноября 2018 года на Военно-мемориальном кладбище в Североморске останки героев-летчиков предали земле.

- А на следующий день мы узнали об этом важном для нашей семьи событии из новостей. Мой супруг случайно увидел репортаж (он часто смотрит новости Мурманска, поскольку мы прожили там шесть лет) и сразу позвонил мне. Я стала поднимать все сюжеты, касающиеся прошедшей в Североморске траурной церемонии, думала, как мне связаться с поисковиками, и очень боялась, что вдруг мы ошиблись и это не он, - признается внучка погибшего 76 лет назад героя. – Для нашей семьи это очень значимое событие. Заполнен еще один пробел в родословной. Я лично для себя многое переосмыслила, глубоко погрузившись в события тех лет и попытавшись прочувствовать всю тяжесть того страшного времени. Теперь для меня самое главное – сохранить память о Георгии Щербинине и подвигах, совершенных такими отважными и храбрыми героями, как мой дед и его товарищи, чтоб наши дети, внуки и правнуки знали и помнили, на что пошли наши предки ради мирного неба над головой.

Увы, связь с женой и сыном Георгия Щербинина его сестры потеряли еще в 1979 году – семья их погибшего брата по-прежнему жила в Киеве. Сегодня в свете последних событий Ирина и рада бы найти потерявшихся родственников, да политическая обстановка не позволяет.