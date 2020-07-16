Губернатор Мурманской области: «Мне тоже интересно, зачем поликлинике понадобились iPone11 PRO Max»

16 Июль 2020 2020-07-16T18:32:46+03:00

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Взрослая поликлиника №1 в Мурманске на днях стала и героем, и антигероем. Во-первых, она ввела прием сообщений о вызове врача на дом через мессенджеры. А во-вторых, появилась информация, что медучреждение хочет провести закупку на два iPone11 PRO Max 64 Gb.

«Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию правительство региона.

Как пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, техническое задание действительно было, но главный врач поликлиники №1 Сергей Агеев его отменил. Зачем понадобились дорогие телефоны, стоимость каждого которого около 88 тысяч рублей, он не объяснил.

- Мне самому интересно, зачем они ему понадобились. Сейчас контрольное управление проводит проверку, руководитель будет наказан, - уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, приобретение iPone11 PRO Max не связано с приемом вызовов через соцсети.

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