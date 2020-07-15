Врача на дом в Мурманске теперь можно вызвать через Viber или WhatsАpp

15 Июль 2020 2020-07-15T17:24:23+03:00

В сообщении нужно указать ФИО, адрес, телефон и причину вызова

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Из-за злосчастного коронавируса врачи, которые работают днями и ночами, не успевают обслуживать всех больных пациентов, а дозвониться в регистратуру поликлиники бывает практически невозможно. Поэтому, чтобы было проще вызвать врача на дом, заявки северян стали принимать через мессенджеры.

- Уважаемые пациенты! Организованы дополнительные мобильные телефонные номера для приема текстовых сообщений через мессенджеры Viber и WhatsApp. 8 (921) 046-94-73 (для WhatsApp) и 8(921) 046-97-31 (для Viber). Не нужно писать в оба мессенджера параллельно - выберите один из них, - уточнили в мурманской городской поликлинике №1.

В сообщении обязательно нужно указать ФИО, год рождения, адрес проживания (наличие домофона, подъезд, этаж), контактный телефон и жалобы (причины вызова). Сообщения принимаются в будни с 08.00 до 14.00. После 14.00 сообщения переносятся на следующий день.

Напомним: в Мурманской области заработала Whatsapp-приемная для обращения по проблемам в здравоохранении. Министр здравоохранения Мурманской области будет ежедневно отчитываться о проделанной работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU