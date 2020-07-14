Завершены поиски 15-летнего подростка из Никеля в красной "олимпийке"

14 Июль 2020 2020-07-14T12:30:34+03:00

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Несколько дней в Мурманской области искали 15-летнего местного жителя Данилу Беспалова. 12 июля парень ушел из Печенгского центра социального обслуживания населения в Никеле, и до сегодняшнего дня его местонахождение было не известно. К счастью, юного северянина удалось найти целым и невредимым.

- Несовершеннолетний Данила Беспалов находится на связи со своими знакомыми, оснований полагать, что в отношении него совершено какое-либо преступление, не имеется, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

К слову, в Мурманске недавно искали 15-летнюю Елизавету Кожину, которая ушла из дома. Спустя пару дней девушка нашлась. Как оказалось, ее уходы происходят систематически.

Напомним: в Мурманской области ищут пропавшую девушку из Молочного и рыбака на реке Тулома. Северянин исчез 23 мая, а девушка - 26 июня.

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