2020-07-07T10:36:47+03:00
Общество

Завершены поиски 16-летней девушки из Мурманска со шрамом над верхней губой

Елизавета Кожина ушла из дома 5 июля
Наталья ЛОБАНОВА
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Девочка нашлась. Фото: "МурманСпас"Девочка нашлась. Фото: "МурманСпас"
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Родным и близким 16-летней Елизаветы Кожиной пару дней пришлось поволноваться за нее. Юная северянка пропала 5 июля: ушла из дома по адресу Мурманск, улица Шевченко, и до сегодняшнего дня ее местонахождение было не известно. К счастью, уже 7 июля девочку нашли целой и невредимой. К слову, подобные внезапные исчезновения мурманчанки случаются уже не первый раз.

- Несовершеннолетняя Елизавета Кожина находится на связи. Оснований полагать, что в отношении нее совершено какое-либо преступление, не имеется. Уходы имеют систематический характер, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: по факту смерти 19-летнего Валентина Шемякина, тело которого нашли в реке Роста в Мурманске, не стали возбуждать уголовное дело. Как выяснили следователи, в гибели молодого человека не был замешан криминал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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