Завершены поиски 39-летнего Андрей Тамонина, который пропал на станции Выходной
Почти две недели в Мурманской области искали 39-летнего Андрея Тамонина, который таинственно исчез на станции Выходной 1 июля. Мужчина должен был сесть на поезд №21 Мурманск-Санкт-Петербург, однако в вагоне его не оказалось. К счастью, мужчину удалось найти целым и невредимым. Как выяснилось, с ним приключилась беда, пришлось подключать полицию.
- Мужчина родом из Красноярского края, уехать не смог, так как у него украли деньги и телефон. В итоге, его приютил местный житель, который и позвонил по ориентировке. Полиция сейчас проводит оперативно-розыскные мероприятия, а Андрея Тамонина скоро отправят в путь, - рассказала "КП" координатор отряда "МурманСпас" Ольга Кононенко.
Напомним: в Мурманской области ищут пропавшую девушку из Молочного и рыбака на реке Тулома. Северянин исчез 23 мая, а девушка - 26 июня.
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