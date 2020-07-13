2020-07-13T17:16:51+03:00
Общество

Завершены поиски 39-летнего Андрей Тамонина, который пропал на станции Выходной

Оказалось, что у мужчины украли деньги и телефон и он не мог вернуться домой
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Мужчина нашелся спустя две недели. Фото: "МурманСпас".Мужчина нашелся спустя две недели. Фото: "МурманСпас".
Изменить размер текста:

Почти две недели в Мурманской области искали 39-летнего Андрея Тамонина, который таинственно исчез на станции Выходной 1 июля. Мужчина должен был сесть на поезд №21 Мурманск-Санкт-Петербург, однако в вагоне его не оказалось. К счастью, мужчину удалось найти целым и невредимым. Как выяснилось, с ним приключилась беда, пришлось подключать полицию.

- Мужчина родом из Красноярского края, уехать не смог, так как у него украли деньги и телефон. В итоге, его приютил местный житель, который и позвонил по ориентировке. Полиция сейчас проводит оперативно-розыскные мероприятия, а Андрея Тамонина скоро отправят в путь, - рассказала "КП" координатор отряда "МурманСпас" Ольга Кононенко.

Напомним: в Мурманской области ищут пропавшую девушку из Молочного и рыбака на реке Тулома. Северянин исчез 23 мая, а девушка - 26 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Никеле пропал 15-летний подросток в красной "олимпийке". Юный северянин ушел из Печенгского центра соцобслуживания населения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершены поиски 39-летнего Андрей Тамонина, который пропал на станции Выходной
Стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода
В Мурманской области ищут пропавшую девушку из Молочного и рыбака на реке Тулома
ДТП в Карелии: Водитель из Мурманской области насмерть сбил полуторагодовалую девочку
Погода в Мурманске на 14, 15 июля 2020 года: в Мурманской области сохранится прохлада
В Мурманск прибудет патриотический мотопробег из Волгограда
ДТП в Мурманске: водитель "ВАЗа" сбил на "зебре" пешехода
Поезд Мурманск-Анапа возобновляет движение
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда откроют границы с Финляндией и Норвегией
С 15 июля в Мурманской области введут ограничения на посещение лесов
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто в Мурманской области умер от коронавируса, возраст и пол
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область в топ-10 регионов по числу зараженных за сутки
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
В Никеле пропал 15-летний подросток в красной "олимпийке"
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «95 пациентов в тяжелом состоянии, 14 подключены к ИВЛ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для «скорой» сформировали 5 дополнительных бригад
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 13 июля 2020 года составило 32 человек
Бойлеры в многоквартирных домах Мурманской области будут менять за счет бюджета
Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила северян с Днем рыбака
У взлетно-посадочной полосы аэропорта «Мурманск» бродит медведь
На реконструкцию дороги в Териберку дополнительно выделили 250 миллионов рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 7 тысяч