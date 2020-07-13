Завершены поиски 39-летнего Андрей Тамонина, который пропал на станции Выходной

13 Июль 2020 2020-07-13T17:16:51+03:00

Оказалось, что у мужчины украли деньги и телефон и он не мог вернуться домой

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Почти две недели в Мурманской области искали 39-летнего Андрея Тамонина, который таинственно исчез на станции Выходной 1 июля. Мужчина должен был сесть на поезд №21 Мурманск-Санкт-Петербург, однако в вагоне его не оказалось. К счастью, мужчину удалось найти целым и невредимым. Как выяснилось, с ним приключилась беда, пришлось подключать полицию.

- Мужчина родом из Красноярского края, уехать не смог, так как у него украли деньги и телефон. В итоге, его приютил местный житель, который и позвонил по ориентировке. Полиция сейчас проводит оперативно-розыскные мероприятия, а Андрея Тамонина скоро отправят в путь, - рассказала "КП" координатор отряда "МурманСпас" Ольга Кононенко.

Напомним: в Мурманской области ищут пропавшую девушку из Молочного и рыбака на реке Тулома. Северянин исчез 23 мая, а девушка - 26 июня.

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