Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила северян с Днем рыбака
День рыбака – особенный праздник для жителей Мурманской области. Еще бы! Ведь большая часть жителей региона так или иначе связана с рыбным промыслом. И кому обо этом не знать, как ни бывшему губернатору заполярного края Марине Ковтун.
- С Днем рыбака! – послала короткое поздравление северянам Марина Васильевна в своем Instagram.
Небольшое поздравление экс-глава региона проиллюстрировала своей фотографией с большой семгой в руках. Этот пост уже оценили по достоинству 333 человека, и одна из них известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
- Надо как-нибудь порыбачить в ваших краях, - прокомментировала пост Марины Ковтун Екатерина Стриженова.
Напомним: недавно Марина Ковтун приехала на Кольский полуостров, чтобы заняться своим любимым хобби и порыбачить на северных реках.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис оказался куда более многословнее своей предшественнице.
- Я желаю вам богатых уловов и здоровья. Тем, кто сейчас на промысле, – спокойного моря, полных тралов и скорых встреч с родными на берегу. Ну а тем, для кого лучший отдых – с удочкой, желаю, чтобы за каждой поклевкой была та самая рыба мечты! - поздравил северян Андрей Чибис.
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