Экс-губернатор Марина Ковтун прилетела в Мурманскую область на рыбалку

7 Июль 2020 2020-07-07T09:41:40+03:00

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Не секрет, что бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун очень любит рыбалку. И свои редкие выходные на посту главы региона она часто проводила на природе с удочкой.

В марте 2019 года Марина Васильевна до истечения срока полномочий ушла в отставку, но с Кольским полуостровом совсем не попращалась, хотя уехала в Москву, где у нее живут дети.

Осенью прошлого года стало известно, что Марина Ковтун стала президентом компании "Русский лосось", также она часто прилетает в наши края на рыбалку, как зимнюю, так и летнюю. В последний раз она делилась кадрами улова осенью. И вот в Instagram бывшего губернатора снова заполярные пейзажи.

- Этот пост посвящается красоте Кольского Севера, его великолепных рек и озер, тундр, лесов и сопок. Да простят меня южане, жители краев, где произрастает бесчетное количество деревьев, растении и цветов, красота севернои природы: неброская, нежная, простая и честная, покоряет любого, кто хоть раз ее увидел. Все эти кадры сделаны сегодня на реке Белоусиха, однои из более двух десятков тысяч рек Кольского Заполярья, по которои мы прошли всего-то пару километров. Невозможно оторвать глаз от этих картин, написанных природои ! - написала Марина Ковтун.

marinav_kovtun Марина Ковтун на рыбалке в Мурманской области

Напомним: сейчас в Мурманской области идет сезон семужьей рыбалки.

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