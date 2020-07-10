Житель Челябинской области посмотрел сериал "Морские дьяволы" и "заминировал" военную базу в Североморске

10 Июль 2020 2020-07-10T16:57:15+03:00

Житель Челоябинской области выпивал за просмотром сериала и возомнил себя его героем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Фильмы помогают нам погрузиться в интересный выдуманный мир, но все-таки уходить далеко из реальности нельзя. Это можно увидеть на примере 48-летнего жителя Челябинской области, который возомнил себя героем сериала "Морские дьяволы", что идет на НТВ.

- В среду днем 48-летний мужчина выпивал и смотрел сериал "Морские дьяволы". В какой-то момент он спутал вымысел с действительностью. По сюжету серии на военной базе в Североморске готовился теракт. Мужчина воспринял это как реальный факт, вышел на улицу, попросил телефон у прохожего и позвонил на номер экстренной службы, представившись командиром разведгруппы, - рассказал "Интерфаксу" Саткинский городской прокурор Михаил Калита.

Свое сообщение мужчина пытался донести до некоего контрадмирала флота - уралец называл фамилию и имя одного из героев сериала. По уверениям хулигана, через 10 минут на базе Северного флота должен был произойти взрыв.

Звонившего быстро установили, против него могут возбудить уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о минировании).

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