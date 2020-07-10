В Мурманске у маршрутки прямо на ходу отвалился задний мост

10 Июль 2020 2020-07-10T10:56:30+03:00

Оставшийся без задней оси маршрутка застыла на перекрестке проспекта Ленина и улица Комсомольской. Фото: Дмитрий Боровиков

Пассажиры пожаловались, что автобус ехал с ужасным скрежетом и стуком

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Утро 10 июля в столице Заполярья для общественного транспорта началось с ЧП.

- Перекресток Ленина - Комсомольская. Маршрутка не довезла пассажиров, сломалась. Никто не пострадал. Ось убежала, не хотела ехать прямо, - сообщил об инциденте мурманчанин Дмитрий Боровков.

Страшно подумать о масштабах последствий этого инцидента, если бы он произошел не рано утром в 7.25, а спустя несколько часов, когда движение в центре города куда более оживленное.

- В момент аварии в маршрутке №51 не было пассажиров. В ДТП никто не пострадал, - сообщила «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам пользователей соцсетей, оставшийся без заднего моста автомобиль уже давно требовал ремонта – ездил с ужасным скрежетом и стуком. Разумеется, припомнили и про опасное вождение водителей маршруток, продиктованное желание угнаться за прибылью.

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