2020-07-07T16:00:50+03:00
Происшествия

Пьяный водитель, из-за которого в ДТП погиб 8-летний мальчик из Полярного, пытался обжаловать приговор

Суд постановил выплатить родителям ребенка 3,6 миллиона рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Жизнь 8-летнего Максима оборвалась по вине пьяного водителя.Жизнь 8-летнего Максима оборвалась по вине пьяного водителя.
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14 сентября 2019 года оборвалась жизнь 8-летнего Максима из Полярного. Он с родителями ехал домой из отпуска через Кострому. У дома № 48а улицы Костромская в их LADA XRAY врезалась Toyota Corolla. Мальчик после удара прожил всего несколько минут.

Смертельной аварии могло не быть, если бы 32-летний водитель иномарки не сел за руль пьяным и не стал давить педаль газа в пол. Превысив скорость, он не справился с управлением, вылетел на полосу для встречного движения и убил Максима.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Также он должен выплатить семье Максима компенсацию морального вреда и материального ущерба на общую сумму свыше 3,6 миллиона рублей.

- Не согласившись с приговором районного суда, адвокат осужденного обжаловал его в части размера назначенного наказания. Судебная коллегия, рассмотрев апелляционную жалобу защитника, согласилась с позицией представителя прокуратуры области, признала приговор суда законным и обоснованным, назначенное наказание справедливым. Приговор вступил в законную силу, - сообщает прокуратура Костромской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Пьяный водитель, из-за которого в ДТП погиб 8-летний мальчик из Полярного, пытался обжаловать приговор
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