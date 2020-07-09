2020-07-09T14:24:52+03:00
Происшествия

ДТП с пострадавшими: по пути к аэропорту "Мурманск" перевернулся грузовик с песком

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД
Наталья ЛОБАНОВА
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Водитель потерял контроль над управлением. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"Водитель потерял контроль над управлением. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"
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В Мурманске на перекрестке дорог в аэропорт и Зверосовхоз перевернулся грузовик с песком. На место происшествия выехали спасательные службы и госавтоинспекторы.

- 9 июля в 9.30 на 1 километре +150 метров автоподъезда к аэропорту Мурманска водитель Volvo, двигаясь со стороны Колы в стороны Зверосовхоза, потерял контроль над управлением, в результате чего грузовой автомобиль опрокинулся на правый бок на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 28-летний пассажир Volvo, которого доставили в медучреждение областного центра. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как сообщают в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в соцсетях, в месте аварии знаки приоритета поменяли обратно на те, что были раньше, до закрытия участка федеральной трассы на ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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