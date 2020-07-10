В Мурманской области ищут мужчину, который пропал на станции Выходной

10 Июль 2020 2020-07-10T10:22:12+03:00

Северянин должен был сесть на поезд Мурманск-Санкт-Петербург, однако в вагоне его не оказалось

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В Мурманской области продолжают пропадать люди. Очередным исчезнувшим стал пассажир, который не добрался до своего поезда.

На станцию Выходной, откуда теперь курсируют составы из-за обрушения железнодорожного моста, 1 июля приехал северянин Андрей Тамонин. 39-летний мужчина должен был отправиться в путь на поезде №21 Мурманск-Санкт-Петербург, но в вагон так и не сел. Прошло уже больше недели, а его местонахождение все еще не известно.

Приметы: рост 164 сантиметра, плотного телосложения, лысый.

Всех, кто может помочь с поисками Андрея, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, 40-61-10 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним: в Мурманске ищут 44-летнюю женщину с татуировкой в виде ящерицы на шее. Юлия Васильева с марта этого года перестала выходить на связь с родными.

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ИСТОЧНИК KP.RU