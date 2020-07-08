В Мурманске ищут 44-летнюю женщину с татуировкой в виде ящерицы на шее
Родные и близкие 44-летней Юлии Васильевой из Мурманска (по другим фамилиям - Атучина, Сердюкова) с марта этого года пытаются выйти на связь с северянкой. Но пока что все тщетно – где пропадает женщина до сих пор не известно.
Приметы: рост 163-165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Татуировки: на шее зеленая ящерица, на пояснице узоры, на плече темный круг с красным центром.
Всех, кто может помочь с поисками Юлии, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92. Звонки принимаются круглосуточно.
Напомним: по факту смерти 19-летнего Валентина Шемякина, тело которого нашли в реке Роста в Мурманске, не стали возбуждать уголовное дело. Как выяснили следователи, в гибели молодого человека не был замешан криминал.
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ИСТОЧНИК KP.RU