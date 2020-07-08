В Мурманске ищут 44-летнюю женщину с татуировкой в виде ящерицы на шее

8 Июль 2020 2020-07-08T08:34:10+03:00

Родные и близкие 44-летней Юлии Васильевой из Мурманска (по другим фамилиям - Атучина, Сердюкова) с марта этого года пытаются выйти на связь с северянкой. Фото: "МурманСпас"

Юлия Васильева с марта этого года перестала выходить на связь с родными

Изменить размер текста: A A

Родные и близкие 44-летней Юлии Васильевой из Мурманска (по другим фамилиям - Атучина, Сердюкова) с марта этого года пытаются выйти на связь с северянкой. Но пока что все тщетно – где пропадает женщина до сих пор не известно.

Приметы: рост 163-165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Татуировки: на шее зеленая ящерица, на пояснице узоры, на плече темный круг с красным центром.

Всех, кто может помочь с поисками Юлии, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним: по факту смерти 19-летнего Валентина Шемякина, тело которого нашли в реке Роста в Мурманске, не стали возбуждать уголовное дело. Как выяснили следователи, в гибели молодого человека не был замешан криминал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски 16-летней девушки из Мурманска со шрамом над верхней губой. Елизавета Кожина ушла из дома 5 июля (Подробности)

В Мурманске завершены поиски 43-летнего Геннадия Декета. Мужчину искали с 29 мая (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU