2020-07-08T08:34:10+03:00
Общество

В Мурманске ищут 44-летнюю женщину с татуировкой в виде ящерицы на шее

Юлия Васильева с марта этого года перестала выходить на связь с родными
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Родные и близкие 44-летней Юлии Васильевой из Мурманска (по другим фамилиям - Атучина, Сердюкова) с марта этого года пытаются выйти на связь с северянкой. Фото: "МурманСпас"Родные и близкие 44-летней Юлии Васильевой из Мурманска (по другим фамилиям - Атучина, Сердюкова) с марта этого года пытаются выйти на связь с северянкой. Фото: "МурманСпас"
Изменить размер текста:

Родные и близкие 44-летней Юлии Васильевой из Мурманска (по другим фамилиям - Атучина, Сердюкова) с марта этого года пытаются выйти на связь с северянкой. Но пока что все тщетно – где пропадает женщина до сих пор не известно.

Приметы: рост 163-165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Татуировки: на шее зеленая ящерица, на пояснице узоры, на плече темный круг с красным центром.

Всех, кто может помочь с поисками Юлии, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним: по факту смерти 19-летнего Валентина Шемякина, тело которого нашли в реке Роста в Мурманске, не стали возбуждать уголовное дело. Как выяснили следователи, в гибели молодого человека не был замешан криминал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски 16-летней девушки из Мурманска со шрамом над верхней губой. Елизавета Кожина ушла из дома 5 июля (Подробности)

В Мурманске завершены поиски 43-летнего Геннадия Декета. Мужчину искали с 29 мая (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске снизится стоимость ОСАГО
«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске
У куликов-сорок из Кандалакшского заповедника появились птенчики
В Мурманске ищут 44-летнюю женщину с татуировкой в виде ящерицы на шее
В Мурманске ищут дом для маленького вороненка
52-летний житель Кандалакши предстанет перед судом за убийство сожительницы
В Мурманске на улице Карла Маркса появилась необычная разметка
Пьяный водитель, из-за которого в ДТП погиб 8-летний мальчик из Полярного, пытался обжаловать приговор
Погода в Мурманске 7 и 8 июля 2020 года: в Мурманской области ожидаются грозы
У нового железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском не будет опор в реке
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на пациентов, проходящих лечение на дому и нарушивших режим изоляции, наденут трекер-браслеты
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 7 июля 2020 года составило 21 человек
Проект реконструкции площади Пять Углов доработают с учетом пожеланий жителей Мурманска
Появилось видео смертельного ДТП на Ленинградке в Мурманске с тремя погибшими
В Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России выявили ущерб бюджету на 1,8 миллиона рублей
«Стараемся не думать о плохом»: ФАП в Кузомени построят только в 2024 году
К монтажу новой дымовой трубы в Росляково приступят уже в июле
Завершены поиски 16-летней девушки из Мурманска со шрамом над верхней губой
Директор «Мурманских парков и скверов» прокомментировал ситуацию с увольнением из-за скандального ремонта сквера у памятника Кирову
Экс-губернатор Марина Ковтун прилетела в Мурманскую область на рыбалку
В Мурманске директор турфирмы, обманувшая клиентов, объявлена в розыск
В Мурманске открылся центр репродуктивных технологий