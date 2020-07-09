2020-07-09T16:42:48+03:00
Происшествия

Серийный вор из Мурманска совершил 10 краж и 1 грабеж на 70 тысяч рублей, открывая незапертые двери

К делу он подошел крайне просто, но со вкусом
Варвара РУСЛАНОВА
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Вор пользовался привычкой мурманчан не запирать дверь в квартиру.Вор пользовался привычкой мурманчан не запирать дверь в квартиру.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сразу несколько мурманчан, любящих оставлять свои жилища открытыми, стали жертвами коварного вора. Чтобы задержать преступника, сотрудникам полиции пришлось долго его выслеживать и искать доказательства.

- По версии следствия, с декабря 2019 года по февраль 2020 года 35-летний мужчина совершил 10 краж и один грабеж. Чаще всего он это делал на улицах Маклакова и Старостина. Однако засветился и Октябрьском, и Первомайском округах города, и в Коле, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Проще говоря, мужчина заходил в подъезды и наудачу дергал ручки дверей квартир. Когда те поддавались, он заходил в прихожие и забирал то, что могло представлять какую-либо ценность. Как правило, ему попадались дамские сумочки, которые он спокойно потрошил в подъезде, забирая наличные и другие ценности. Такую же схему он проворачивал и в магазинах, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает.

- 26 января злоумышленник в отделении банка в Ленинском районе Мурманска заметил, как женщина положила в книгу снятые в банкомате деньги. Он пошел за ней и, когда они оказались в безлюдном месте, вырвал пакет с книгой из рук, - уточняет собеседник «КП».

Нанесенный им ущерб оценили в 70 тысяч рублей. Теперь мурманчанина ждет суд сразу по двум статьям Уголовного кодекса: частями 1, 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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