Бухгалтера управляющей компании в Никеле, которая украла из кассы 30 тысяч рублей, ждет суд

8 Июль 2020 2020-07-08T11:51:03+03:00

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Жители Никеля, добросовестно погашая счета за коммуналку, никак не могли предположить, что их деньги пойдут совсем не на оплату услуг ЖКХ, а в карман главного бухгалтера управляющей компании.

По версии следствия, в 2015 году 39-летняя женщина, используя подложный договор возмездного оказания услуг по раскладке и подшивке документов, якобы заключенный предприятием с ее матерью, присвоила себе 30 тысяч рублей. Эти средства поступили в кассу предприятия, в том числе в качестве оплаты населением коммунальных услуг.

В итоге об этом узнали руководство и правоохранительные органы. На северянку завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения". Сейчас расследование завершилось.

- В ходе предварительного следствия никельчанка полностью признала свою вину и дала исчерпывающие признательные показания. Причиненный ущерб женщина возместила в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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