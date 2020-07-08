Бухгалтера управляющей компании в Никеле, которая украла из кассы 30 тысяч рублей, ждет суд
Жители Никеля, добросовестно погашая счета за коммуналку, никак не могли предположить, что их деньги пойдут совсем не на оплату услуг ЖКХ, а в карман главного бухгалтера управляющей компании.
По версии следствия, в 2015 году 39-летняя женщина, используя подложный договор возмездного оказания услуг по раскладке и подшивке документов, якобы заключенный предприятием с ее матерью, присвоила себе 30 тысяч рублей. Эти средства поступили в кассу предприятия, в том числе в качестве оплаты населением коммунальных услуг.
В итоге об этом узнали руководство и правоохранительные органы. На северянку завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения". Сейчас расследование завершилось.
- В ходе предварительного следствия никельчанка полностью признала свою вину и дала исчерпывающие признательные показания. Причиненный ущерб женщина возместила в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.
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