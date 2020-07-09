В Мурманске будут судить генерального директора компании, из-за которого наледь с крыши убила женщину

9 Июль 2020 2020-07-09T12:30:22+03:00

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26 марта 2019 года в Мурманске произошла трагедия: с крыши дома №8 на проезде Рыбный сорвалась наледь. Она упала на голову 63-летней женщине, которая шла домой. В тяжелом состоянии ее увезли в реанимацию, где она вскоре умерла.

Виноватым в случившемся следователи признали генерального директора компании ООО «Монтажспецстрой» - она отвечала за очистку данного дома от снега и наледи.

Руководителя задержали и против него возбудили уголовное дело п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Сейчас материалы дела поступили в Октябрьский районный суд, о чем сообщили в его пресс-службе.

Генеральному директору грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

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