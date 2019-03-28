Во дворе мурманского дома, где сосулька убила женщину, продолжает падать наледь с крыш

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-28T18:10:09+03:00

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Казалось бы, после того, как во дворе дома №8 на Рыбном проезде произошла трагедия, его должны были вылизать и вычистить. Напомним, 26 марта здесь на женщину упала сосулька - пострадавшая сутки находилась в реанимации, где после скончалась.

Но одной беды, кажется, коммунальщикам мало. Жильцы двора на Рыбном спустя почти два дня после ЧП сфотографировали на кровле наледь, которая падает на землю.

- У нас снова падают гигантские глыбы! Позвонили в УК, они утверждают, что все почистили! Тут видно, как они чистили крыши, - написала в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Карина Крупка.

Как ни странно, управляющая компания и подрядчик не заметили сосулек прямо на козырьках подъездов.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

И "Комсомолка" может подписаться под этими словами: у домов №8 на Рыбном и №10 на улице Володарского (они образуют один кольцевой дом) царит ледяное царство. Наледь есть и над головами, и под ногами. Не знаешь, куда смотреть, когда идешь.

Напомним, наказать за это хотят генерального директора компании-подрядчика, которая отвечала за чистку кровли. Но, судя по всему, уголовное дело и личный контроль за историей врио губернатора Андрея Чибиса на чистоте крыш пока никак не сказался.

С крыши дома №8 на Рыбном проезде в Мурманске продолжают падать сосульки.Карина Крупка: "После происшествия на Рыбном проезде 26 марта у нас снова падают гигантские глыбы! Позвонили в УК они утверждают, что все почистили! Тут видно, как они чистили крыши...". Видео: vk.com/id327125077

ИСТОЧНИК KP.RU