В Мурманске будут судить генерального директора компании, из-за которой от наледи погибла женщина

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:59:57+03:00

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26 марта прошлого года во дворе дома №8 на проезде Рыбный в Мурманске случилась беда. С крыши сорвалась наледь, которая упала на голову 63-летней женщине. Сразу после случившегося пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь боролись врачи, но спасти, к сожалению, не смогли.

В компании "МонтажСпецСтрой", которая занималась очисткой кровли данного дома от снега и наледи, сразу после случившегося прошли обыски, был задержан генеральный директор. Позже ему предъявили обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

- Обвиняемый не исполнял надлежащим образом обязательства, взятые на себя в соответствии с договором подряда на выполнение работ по удалению наледи, снега, сосулек с крыши многоэтажных домов, в том числе дома № 8, очистку подъездных козырьков от снега и наледи, уборку снега с кровли, заключенным между УК «МурманТехСервис» и ООО «МонтажСпецСтрой». Осознавая, что выполняет работы и оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, не предвидел возможности наступления общественно опасного последствия своих действий и бездействия, что привело к падению образовавшейся наледи с крыши вышеуказанного здания, в результате чего погибла жилец данного дома, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для расмотрения по существу.

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