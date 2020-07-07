В Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России выявили ущерб бюджету на 1,8 миллиона рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T12:43:48+03:00

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В последнее время многие обыски, проводимые ФСБ, на слуху: прошли они в Мурманском арктическом государственном университете, министерстве строительства Мурманской области, рыбном порту.

Теперь же выемка документов прошла в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, расположенном в Санкт-Петербурге.

- УФСБ России по Мурманской области во взаимодействии с Главным управлением собственной безопасности МЧС России выявлены факты совершения руководством учреждения противоправных действий, выражающихся в подписании фиктивных актов о приемке выполненных работ в рамках реализации государственного контракта по ремонту и техническому обслуживанию вверенной техники, что повлекло причинение ущерба федеральному бюджету на сумму более 1,8 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства". Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас устанавливается весь круг причастных к преступлению.

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