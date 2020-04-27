Пытавшихся убежать в Норвегию по Баренцеву морю сирийцев задерживали с вертолетом и стрельбой

27 Апр 2020 2020-04-27T18:58:35+03:00

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Неделю назад Печенгский районный суд отправил двух граждан Сирии, пытавшихся без документов пробраться в Норвегию по Баренцеву морю, к 10 месяцам, а их земляка и организатора опасного путешествия – к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Теперь же стало известно, как задерживали нарушителей.

Надувная моторная лодка посреди свинцовых вод Баренцева моря кажется игрушечной, а к ней на всех парах летит пограничный катер. Слышится автоматная очередь: сотрудник погрануправления ФСБ сначала стреляет в воздух, а потом уже направляет дуло автомата на суденышко. Сверху нависает вертолет, и двух перепуганных сирийцев доставляют на борт катера и кладут лицом вниз. Именно так бесславно закончилась их попытка сбежать в Норвегию в поисках лучшей жизни.

Разумеется, на руках у них нет не то что разрешительных документов на пересечение границы, но и визы на пребывание в России просрочены. Возбуждены два уголовных дела.

- В ходе расследования был установлен организатор преступления. Им оказался гражданин Сирии, проживающий в Московской области. Он разработал маршрут незаконного пересечения водной государственной границы, нашел маломерное судно и договорился с его владельцем, - рассказывает официальный представитель УФСБ России по Мурманской области Юлия Маркова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/775739" frameborder="0"></iframe> Как задерживали сирийцев на лодке и без документов в Баренцевом море.Автор: УФСБ по Мурманской области! другой источник

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