2020-07-06T15:14:15+03:00
Общество

В Мурманске создадут коррекционный совет по вопросам благоустройства

Эту сферу в городе-герое будет курировать лично заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова
Елена ЧУМАКОВА
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За благоустройством и градостроительством в Мурманске будет лично следить вице-губернатор.За благоустройством и градостроительством в Мурманске будет лично следить вице-губернатор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандальная реконструкция сквера у памятника Кирову в столице Заполярья, кажется, стала, последней каплей в чаше терпения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Коль уж в городе даже плитку нормально уложить не могут, надо брать дело в свои руки.

- Для обеспечения более плотного взаимодействия по всем этим вопросам, и в том числе для поддержки главы администрации Мурманска Евгения Никоры, по его предложению в ближайшие три дня создадим коррекционный совет для того, чтобы решать и финансовые вопросы и усилить контроль важных проектов для города и столицы Арктики, - объявил Андрей Чибис. – Что касается распределения полномочий, заместитель губернатора Оксана Астахова становится куратором Мурманска по всем этим вопросам. Кроме того Оксана Александровна остается куратором всех проектов, связанных с городской средой на территории области. Прошу максимально вовлечься в работу, чтобы подобных сбоев больше не происходило.

Может быть, под строгим оком Оксаны Астаховой у подрядчика получится-таки довести реконструкцию многострадального сквера до логического завершения, и главе региона больше не придется краснеть перед всей страной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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