Владельца турбазы под Апатитами, который стрелял в полицейских, заключили под стражу

2 Июль 2020 2020-07-02T16:24:39+03:00

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Хозяин базы отдыха "Экостровская", которая расположена под Апатитами, дострелялся. Напомним, что 27 июня северянин устроил конфликт с посетителями заведения и начал им угрожать, вооружившись топором и пистолетом.

В итоге приехали сотрудники полиции, по которым злоумышленник открыл огонь из охотничьего карабина. К счастью, никто пострадать не успел - буйного мужчину удалось задержать, а оружие - забрать. Сейчас стало известно, что его заключили под стражу.

- Ближайшие два месяца апатитчанин проведет в следственном изоляторе. На него завели дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". За такое преступление его может ждать пожизненное лишение свободы, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: в Мурманске ищут водителя Mercedes, который стрелял на улице Морской. Северянин скрылся с места происшествия до приезда полицейских.

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