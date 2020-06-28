2020-06-28T16:50:48+03:00
Происшествия

Владелец базы отдыха под Апатитами открыл стрельбу по полицейским из винтовки

Мужчина также вооружился пистолетом и топором, угрожая всем вокруг
Наталья ЛОБАНОВА
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Апатитчанину теперь грозит пожизненное лишение свободы. Фото: СУ СКР по Мурманской областиАпатитчанину теперь грозит пожизненное лишение свободы. Фото: СУ СКР по Мурманской области
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Вечер 27 июня на базе отдыха "Экостровская" на озере Имандра под Апатитами выдался очень напряженный. Непоправимого удалось избежать только чудом. Так, по версии следствия, между 49-летним владельцем турбазы и отдыхающими возник конфликт. Хозяин заведения вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям. Последние вызвали сотрудников полиции, которым очень повезло остаться невредимыми.

- По прибывшему на место происшествия наряду патрульно-постовой службы мужчина открыл огонь из охотничьего карабина. Он сделал несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских. Тем не менее, телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха не получил, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Буйного северянина удалось задержать, а оружие - забрать. На злоумышленника завели уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Сейчас следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собираются доказательства.

За такое преступление апатитчанину грозит пожизненное лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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