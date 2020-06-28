Владелец базы отдыха под Апатитами открыл стрельбу по полицейским из винтовки

Вечер 27 июня на базе отдыха "Экостровская" на озере Имандра под Апатитами выдался очень напряженный. Непоправимого удалось избежать только чудом. Так, по версии следствия, между 49-летним владельцем турбазы и отдыхающими возник конфликт. Хозяин заведения вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям. Последние вызвали сотрудников полиции, которым очень повезло остаться невредимыми.

- По прибывшему на место происшествия наряду патрульно-постовой службы мужчина открыл огонь из охотничьего карабина. Он сделал несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских. Тем не менее, телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха не получил, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Буйного северянина удалось задержать, а оружие - забрать. На злоумышленника завели уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Сейчас следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собираются доказательства.

За такое преступление апатитчанину грозит пожизненное лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске ищут водителя Mercedes, который стрелял на улице Морской. Северянин скрылся с места происшествия до приезда полицейских (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru