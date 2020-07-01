График движения пригородных поездов в Мурманской области с 1 июля
По Заполярью снова можно путешествовать по железной дороге - движение ряда пригородных поездов возобновляется с 1 июля.
- В соответствии с решением министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области с 1 июля начинают ходить следующие пригородные поезда: № 6673/6674 Кандалакша – Лоухи – Кандалакша (ежедневно кроме воскресенья) и №6342/6341 Кандалакша – Апатиты – Кандалакша (по понедельникам, пятницам, субботам, воскресеньям), - сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
При этом, указанный поезд из Кандалакши в Апатиты изменит расписание: до станции Полярные Зори - по обычному графику, Полярные Зори 10.55 – 11.00, Нива 11.06 – 11.07, Африканда 11.26 – 11.27. Прибытие в Апатиты в 12.14.
Напомним: в мурманских пригородных поездах с 1 июля подорожает проезд. Стоимость билета будет зависеть от дальности поездки.
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