Бывшего генерального директора Мурманского морского пароходства будут судить за долги по зарплате

1 Июль 2020 2020-07-01T10:24:58+03:00

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В августе прошлого года в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР возбудили против гендиректора Мурманского морского пароходства Алексея Глазунова уголовное дело по признакам преступления "Сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере". А еще в 2018 году было возбуждено уголовное дело по невыплате зарплаты сотрудникам компании. Но даже после этого руководство пароходства не торопилось давать честно заработанные деньги.

- В ходе предварительного расследования установлены факты невыплаты заработной платы в период с февраля по апрель 2019 в размере более 22 миллионов рублей и сокрытия денежных средств от взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере. В связи с чем генеральному директору предприятия было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и ч. 1 ст.199.2 УК РФ. Также в ходе следствия особое внимание уделялось обеспечению выплат работникам задолженностей по заработной плате за все периоды деятельности предприятия. Следствием проведены более 250 допросов потерпевших, свидетелей, приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемого, - уточнили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Сейчас задолженность перед работниками - почти 150 миллионов рублей - погашена. Но Алексея Глазунова ждет суд. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

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