Кандидатуру Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области согласовали на федеральном уровне

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:29:24+03:00

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На прошлой неделе депутаты Мурманской областной Думы наконец определились с кандидатом на должность Уполномоченного по правам ребенка. Напомним, кресло детского омбудсмена пустовало с апреля, когда его покинул Борис Коган.

Первое рассмотрение кандидатов в региональном парламенте закончилось неудачно. Получилось только со второй попытки. Парламентарии остановились на Алевтине Андреевой, руководителе социального приюта "Берегиня".

После того, как ее поддержали депутаты, кандидатуру направили на согласование Уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецова. Из Москвы пришлось добро, поэтому Алевтина Андреева на заседании облдумы 30 июня приняла присягу и официально вступила в должность.

Депутаты пожелали детскому омбудсмену удачи в непростой работе.

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