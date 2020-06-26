Новым Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области стала Алевтина Андреева

Почти два месяца в Мурманской области нет Уполномоченного по правам ребенка. В конце апреля эту должность покинул Борис Коган, который был назначен еще в 2011 году.

Мурманской областной Думе предложили двух кандидатов: Алевтину Андрееву, руководителя социального приюта для детей и подростков «Берегиня» в Кольском районе (ее выдвинул губернатор Андрей Чибис) и свадебную ведущую Нину Лиукконен, которую предложила партия ЛДПР.

Первого кандидата поддержали 13 народных избранников, второго – шесть. Четыре бюллетеня были признаны испорченными. Так как ни Андреева, ни Лиукконен не набрали большинства голосов, пришлось повторять процедуру 26 июня.

Правда, на очередном заседании регионального парламента кандидатов на роль детского омбудсмена стало больше. Третьим претендентом стала Юлия Трифонова.

Под ее руководством была создана Мурманская региональная общественная организация «В защиту жизни», центр защиты материнства «Колыбель», благодаря которому на свет появилось уже более 500 малышей, чьи матери изначально хотели сделать аборт.

- В 2019 году я способствовала открытию кризисного центра для беременных северянок и женщин с детьми «Дом для мамы», за год мы помогли 10 женщина, а также 18 детям, которых хотели разлучить с мамами. Помимо прочего я работаю специалистом по медико-социальной работе в областном перинатальном центре, где помогаю беременны женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - рассказала о себе депутатам Юлия Трифонова.

Также с новой «визитной карточкой» выступила Нину Лиукконен. После первого выдвижения она столкнулась с негативом в социальных сетях, где ее назвали тамодой и упрекнули в том, что она не обладает достаточным багажом знаний для важной должности.

- Сейчас я наблюдаю деффцит координации, который ведет к сбоям в системе, я хочу выстроить конструктивный диалог с руководством мунициалитетов. Планируют выезжать с проверками, у меня есть такой опыт, когда я работала в казначействе в отделе контроля и аудита. Я хочу создать экспертный и детский общественные советы. Если через год я не докажу свою эффективность, то напишу заявление и уйду с должности, - сообщила Нина Лиукконен.

Выбирали нового детского омбудсмена тайным голосованием. Большинство парламентариев поддержали Алевтину Андрееву. Ее кандидатуру направили на согласование Уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой.

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