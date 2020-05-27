Депутаты Мурманской областной Думы не выбрали детского омбудсмена

27 Май 2020 2020-05-27T15:15:42+03:00

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На повестке заседания Мурманской областной Думы 27 мая было много важных вопросов, в том числе выбрать уполномоченного по правам ребенка. Ранее эту должность занимал Борис Семенович Коган, который в апреле ушел с должности.

На место детского омбудсмена было два претендента. Первый - Алевтина Андреева, руководитель социального приюта для детей и подростков «Берегиня» в Кольском районе, ее выдвинул губернатор Андрей Чибис. Второй - свадебная ведушая Нина Лиукконен, которую предложила партия ЛДПР. Обеим предоставили возможность рассказать о себе на заседании.

Если по Алевтине Андреевой вопросов у народных избранников не было - тему детства и проблем несовершеннолетних она знает много лет по работе, то вот мотивация второго кандидата вызвала вопросы.

- Мне 34 года, моей дочери 14 лет. Я долго искала себя, - ответила на вопрос, не боится ли она идти на такую должность, Нина Лиукконен. - Все самое хорошее случается случайно.

Но, видимо, слова кандидатов оказались неубедительны. По итогам тайного голосования Алевтину Андрееву поддержали 13 депутатов, Нину Лиукконен - 6. Еще четыре бюллетеня были признаны недействительными. Не всем парламентариям понравилось то, что кресло детского омбудсмена осталось пустым. Поэтому на заседании они предложили переголосовать.

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