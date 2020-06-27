В Апатитах муж облил жену растворителем и поджег

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:50:44+03:00

Мужчине за пылкую ссору грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В прошлом году на Масленичную неделю в Апатитах ссора двух супругов закончилась возбуждением уголовного дела. Северяне вместе выпивали, поссорились, муж облил жену растворителем и поджег. Женщина получила ожог 3% тела, но заявлять на супруга, они вместе потушили пламя и продолжили выпивать.

Теперь же история повторилась, и тоже в Апатитах. Только в этот раз женщина не стала прощать благоверного, а сама обратилась в полицию с заявлением.

- 38-летняя апатитчанка со своим мужем находилась в одной из квартир на улице Гладышева, между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры злоумышленник, чтобы доказать свою правоту, решил использовать в качестве оружия воспламеняющуюся жидкость и зажигалку. Растворитель он вылил на голову потерпевшей и поджог, причинив тем самым телесные повреждения в виде химического ожога лица и левой кисти, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

37-летний муж ранее уже имел проблемы с законом. Свою вину в случившемся он признал. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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