2020-03-03T18:27:14+03:00
Происшествия

На Масленичной неделе в Апатитах мужчина поджег свою жену

Супруги вместе потушили пламя и продолжили выпивать
Мария ПАШЕНКОВА
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Житель Апатитов облил жену растворителем и поджег.Житель Апатитов облил жену растворителем и поджег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сложно понять порой семейные отношения. Тем более когда доходит до насилия.

На Масленичной неделе в Апатитах супруги выпивали у себя в квартире. В какой-то момент они поссорились из-за старых обид. Мужчина схватил бензин-растворитель "Уайт-спирит" (в квартире пары сейчас идет ремонт), вылил его на голову любимой и поджег.

- Потом они вместе потушили пламя и продолжили распивать алкогольные напитки. А после легли спать. Наутро женщина почувствовала боль в области глаз, лба и кистей и обратилась в больницу, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Врачи диагностировали у апатитчанки ожоги 3% тела. Сейчас она проходит лечение, а ее супруг задержан. Полиция назначила экспертизу, чтобы выяснить степень нанесенного вреда. Тогда будет вынесено решение, возбуждать против горячего супруга уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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