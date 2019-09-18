2019-09-18T11:03:09+03:00
Происшествия

В Апатитах мужчина на глазах у прокурора облил знакомого бензином и поджег

Преступника ждет исправительная колония и счет на полмиллиона за лечение его жертвы
Ника СВЕТЛОВА
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Апатитчанин облил знакомого бензином и поднес к нему зажигалку.Апатитчанин облил знакомого бензином и поднес к нему зажигалку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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38-летний апатитчанин как мог отрицал, что взял канистру, облил знакомого бензином и поднес к нему зажигалку. Мужчина уверял, что в тот вечер был совсем в другом месте и вообще не мог решиться на такой ужасный поступок.

Только вот северянину никто не верил. Мало того, что преступление он совершил на глазах у прокурора и других очевидцев, так еще и потом пришел с повинной и рассказал, как все было. Хотя после этого вдруг стал отказываться от своих слов.

А дело было так. 3 декабря поджигатель напал на своего 27-летнего знакомого, к которому имел давние счеты. Оказалось, что молодой человек пытался выбить долг у друзей поджигателя. И угрожал им, что если не увидит денег, то они будут гореть в огне. И только 37-летний апатитчанин решил заступиться за друзей. И проучить неосторожного на слова знакомого. Он выследил его на улице, когда жертва шла рядом с магазином, облил бензином. А потом смотрел, как "враг" горит.

- Открытое пламя быстро распространилось на грудь, спину, плечи и голень правой ноги потерпевшего. Он получил ожог второй степени или 40% тела, - рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Поджигателя судили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью для потерпевшего", в июле он получил 3,5 года исправительной колонии общего режима. Но апатитчанин как мог пытался обжаловать приговор. Только вот не получилось. Теперь мужчине придется не только осидеть, но и выплатить территориальному фонду обязательного медицинского страхования Мурманской области почти полмиллиона рублей. Эти деньги были потрачены на лечение обожженного северянина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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