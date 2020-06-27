День молодежи в Мурманской области пройдет онлайн
В этом году коронавирус многие мероприятия от спектаклей до концертов перевел в виртуальный формат. Даже "Последний звонок" и выпускные приходится отмечать в соцсетях. Не исключением стал и День молодежи.
В Мурманской области он пройдет в "ВКонтакте" 27 июня с 14.00 до 22.00. Участников ждут фотоквест, квиз, викторина.
Всех причастных к празднику поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис:
- 2020-й поставил перед всеми нами новые вызовы, научил нас быстро реагировать на ситуацию, действовать не по шаблону и выходить из зоны комфорта. Но я верю в вас. Верю в то, что ваши силы, знания, энергия - помогут преодолеть любые трудности и сдать все экзамены, которые поставит перед вами жизнь. Оставайтесь яркими, любопытными, смелыми. Будьте успешными и востребованными. Пусть ваши достижения и поступки прославят нашу Мурманскую область. Мечтайте, дерзайте, стремитесь и помните - у вас все получится!
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