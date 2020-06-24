2020-06-24T13:08:35+03:00
Общество

Глава Мурманской области Андрей Чибис о Параде Победы: "Парад призван напомнить каждому о страшной войне и великом подвиге народа"

Глава заполярного региона поздравил северян с праздником
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Губернатор отметил, что все меры предосторожности на параде соблюдены. Фото: правительство МОГубернатор отметил, что все меры предосторожности на параде соблюдены. Фото: правительство МО
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24 июня в Мурманске прошел Парад Победы, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот важный день всех искренне поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Всех с праздником! Несмотря ни на что мы проводим Парад Победы, что важно и знаково в юбилейный год. И это еще раз показывает, что наша страна и наши люди все что угодно могут преодолеть, выходя из всех войн и пандемий сильными. Мероприятие проходит с соблюдением всех мер предосторожности и, хочу подчеркнуть, этот парад важен для ветеранов, горожан, молодого поколения и проводится для того, чтобы все мы помнили страшную войну и подвиг русского народа, - отметил глава заполярного региона.

Напомним, что торжественное мероприятие из-за коронавируса проходило с соблюдением противоэпидемических правил - все горожане и участники параде были в масках, соблюдалась социальная дистанция, а школьникам можно было присутствовать только в качестве зрителей.

В 23.00 всех мурманчан ждет праздничный фейерверк, который окрасит небо над памятником Алеше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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