2020-06-27T11:11:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 июня 2020 года составило 13 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 27 июня 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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13 человек умерли в Мурманской области от коронавируса.13 человек умерли в Мурманской области от коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мурманской области увеличилось число жертв коронавируса. 26 июня оперативный штаб сообщил, что их стало 12, а уже 27 июня стало известно, что от COVID-19 умер еще один человек.

- В больнице скончалась пациентка с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 57-летняя жительница Кандалакши находилась на лечении с 9 июня, через два дня была переведена в областную больницу им. Баяндина. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, переносила болезнь в тяжелой форме. Женщина имела сопутствующие заболевания. Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - уточнили в оперштабе.

Всего в Мурманской области коронавирусом заболел 4901 человек, 3497 из их числа уже выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 90 новых случаев заболевания COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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