2020-06-24T14:18:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: работающим пенсионерам продлили самоизоляцию до 12 июля

Пожилые северяне старше 65 лет продолжают оставаться дома
Наталья ЛОБАНОВА
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Дополнительные документы пенсионерам предоставлять не нужно.Дополнительные документы пенсионерам предоставлять не нужно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока в Мурманской области не утихает коронавирус, пожилые северяне продолжают сидеть дома. Так, согласно постановлению губернатора заполярного региона Андрея Чибиса работающим пенсионерам продлеваются больничные до 12 июля.

- Пенсионерам, живущим в кольском крае, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, продлеваются больничные. Речь идет о северянах старше 65 лет, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно. Напомним: выплаты на детей в Мурманске в июле 2020 года: сколько составят и какие семьи смогут получить. Все семьи с детьми от 0 до 16 лет получат единоразовую выплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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