2020-06-26T10:53:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 26 июня 2020 года составило 12 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 26 июня 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Число летальных исходов увеличилось.Число летальных исходов увеличилось.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мурманской области увеличилось количество летальных исходов с положительным результатом теста на коронавирус до 12. За последние две недели погибших от опасной инфекции в регионе стало чуть ли не в два раза больше.

- После проведения патолого-анатомического исследования и получения результатов, в статистику внесен летальный случай в Специализированном центре инфекционных заболеваний. Ранее сообщалось, что там скончался 65-летний мужчина, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Ранее стало известно, что в Мурманске от COVID-19 скончались 67-летний и 48-летний мужчины. Оба переносили болезнь в тяжелой форме имели сопутствующие заболевания.

Напомним: ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в кардиохирургии областной больницы нашли коронавирус. Плановая госпитализация приостановлена, оказывается только экстренная помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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