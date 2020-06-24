Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 24 июня 2020 года составило 11 человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мурманске от коронавируса скончались еще двое человек. Напомним, что 17 июня количество летальных исходов увеличилось с семи до девяти, а теперь, спустя неделю, погибли от опасной инфекции уже 11 человек. - В Мурманске скончались два пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 67 и 48 лет. Мужчины проходили лечение в отделении реанимации, находились на искусственной вентиляции легких, переносили болезнь в тяжёлой форме. Оба пациента имели сопутствующие заболевания, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти северян, к сожалению, не удалось. Напомним: в кардиохирургии мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина нашли коронавирус. Плановая госпитализация приостановлена, оказывается только экстренная помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области отменили двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов. Однако для тех, кто пребывает из других стран, ограничения сохраняются (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU