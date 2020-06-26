В Мурмашах задержали двух браконьеров, которые наловили краба на 775 тысяч рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:18:29+03:00

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Браконьеры никак не отстают от несчастных крабов. Так, 18 июня в строении на улице Нижнетуломская в Мурмашах пограничники задержали двух мужчин, которые везли незаконно добытого камчатского краба.

- У злоумышленников забрали автомобиль и 54 экземпляра ценных ракообразных в живом виде. Всех особей выпустили в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил 775,8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

По результатам проведенных мероприятий проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Теперь браконьерам грозит штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Напомним: в мае в гаражах Мурманска и Мурмашей накрыли подпольные цеха с 462 килограммами краба. А в Баренцевом море попались браконьеры, которые наловили членистоногих на 6 миллионов рублей.

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