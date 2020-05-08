2020-05-08T16:59:53+03:00
Происшествия

В гаражах Мурманска и Мурмашей накрыли подпольные цеха с 462 килограммами краба

А в Баренцевом море попались браконьеры, которые наловили членистоногих на 6 миллионов рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Нарушителям светит до 5 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.Нарушителям светит до 5 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.
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Преступные дела заполярных браконьеров, которые незаконно добывали камчатского краба, накрылись медным тазом. Так, в паре гаражей Мурманска и Мурмашей пограничники обнаружили кустарные цеха по переработке морепродуктов. Там хранилось 462 килограмма варено-мороженных комплектов конечностей краба на сумму 3 миллиона рублей.

Спустя несколько дней попались еще четверо любителей морских деликатесов с нехилым уловом. На этот раз в Баренцевом море.

- 3 мая на побережье Мотовского залива задержали нарушителей, которые перевозили в тайники незаконно выловленного камчатского краба. У браконьеров забрали снегоход, снегоходные сани, резиновую лодку и 387 килограммов варено-мороженых ракообразных. Ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам России составил 6,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Сейчас по всем эпизодам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Злоумышленников может ждать до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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