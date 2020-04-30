На выезде из Мурманска задержали браконьера с тонной варено-мороженого краба

30 Апр 2020 2020-04-30T16:16:57+03:00

Злоумышленникам не удалось выйти с сухими из воды. Фото: погрануправление ФСБ России по западному арктическому району.

А в Ура-Губе обнаружили подпольный цех с ракообразными на 6 миллионов рублей

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Вывезти из заполярной столицы почти тонну незаконно добытого краба в центральные регионы нашей страны у жителя областного центра не получилось. В этом ему помешали бдительные сотрудники пограничной охраны.

- 26 апреля на выезде из Мурманска задержали северянина с незаконно добытым камчатским крабом, который вез дары моря на грузовике с полуприцепом. У него обнаружили 1106 варено-мороженых комплектов конечностей ценных ракообразных общим весом 989 килограмм. Ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам, составил почти 8 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Кроме того, на следующий день пограничников ждал сюрприз в одном из гаражей в Ура-Губе – там располагался кустарный цех по переработке нелегально выловленных морепродуктов. Тут же попался и организатор преступной деятельности. У браконьера конфисковали 435 экземпляров камчатского краба общим весом 309 килограмм и стоимостью в 6,2 миллиона рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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ИСТОЧНИК KP.RU