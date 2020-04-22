В Мурманской области поймали браконьеров с 97 килограммами камчатского краба
В Баренцевом море в руки пограничников попались два браконьера, которые незаконно наловили столько крабов, что ими можно было бы питаться без остановки полгода, а то и больше. Однако с богатым уловом нарушителям пришлось попрощаться.
- 15 апреля сотрудники погрануправления в акватории губы Долгая Западная Баренцева моря задержали двух браконьеров на резиновой лодке, когда те незаконно перевозили добытого камчатского краба. Всего у любителей морских деликатесов обнаружили и забрали 186 комплектов конечностей ценных ракообразных общим весом в 97 килограмм. Ущерб морским биологическим ресурсам России составил 1,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону.
Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
На этом проблемы у крабов не закончились. Так, при осмотре губы Большая Волоковая Баренцева моря пограничный сторожевой корабль обнаружил 24 бесхозные крабовые ловушки, которые были подняты на борт. Находившиеся в сетях 375 особей камчатского краба выпущены в естественную среду обитания. В итоге, был предотвращен ущерб морским биологическим ресурсам на сумму в 5,3 миллиона рублей.
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