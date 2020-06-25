Росприроднадзор возбудил административное дело по пылению "хвостов" в Апатитах

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:45:49+03:00

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С прошлой недели жители Апатитов жалуются, что им сложно дышать. В Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали загрязнение воздуха взвешенными веществами. Источник - пыление хвостовых отвалов хвостохранилища АНОФ-2.

Апатитчане стали жаловаться в региональное министерство природных ресурсов и экологии, откуда обращение ушло в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. А уже в этой инстанции было возбуждено дела об административном правонарушении и проведение административного расследования в отношении Кировского филиала АО «Апатит» по ст. 8.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

- На данный момент АО «Апатит» проводит обработку пляжей хвостохранилища, реализуются мероприятия согласно плана неблагоприятных метеоусловий. Пыление хвостовых отвалов хвостохранилища АНОФ-2 зависит от климатических условий и имеет сезонный характер, повторяется ежегодно в разной степени. Кировским филиалом АО «Апатит» для уменьшения выбросов пыли в атмосферный воздух производится закрепление реагентов пылящих поверхностей всех участков хвостохранилища кроме тех, которые находятся в эксплуатации. Дороги и проезды на территории хвостохранилища закрепляют специальным раствором. Работы проводятся ежегодно после схода снежного покрова, - сообщили в минприроды Мурманской области.

Также жители Апатитов создали петицию, требуя решить ситуацию с "хвостами". Она собрала уже более 5700 подписей.

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