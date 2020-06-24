Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких городах и районах Мурманской области сняли ограничения на выезд и въезд

24 Июнь 2020 2020-06-25T02:10:18+03:00

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Ограничительные меры, введенные в Мурманской области из-за коронавируса, постепенно смягчаются. Так, в ряд муниципалитетов дорога снова открыта - ограничения по перемещению сняли еще в шести уголках Заполярья.

- Эпидемическая обстановка постепенно стабилизируется, поэтому с 25 июня въезд и выезд открываются в следующих городах и районах: Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакшский район, Терский район и Ловозерский район. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

К слову, с 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд.

Напомним: губернатор Мурманской области о коронавирусе: "В регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов". Исключение сделали только для организованных групп и вахтовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU