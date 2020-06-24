Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких городах и районах Мурманской области сняли ограничения на выезд и въезд
Ограничительные меры, введенные в Мурманской области из-за коронавируса, постепенно смягчаются. Так, в ряд муниципалитетов дорога снова открыта - ограничения по перемещению сняли еще в шести уголках Заполярья.
- Эпидемическая обстановка постепенно стабилизируется, поэтому с 25 июня въезд и выезд открываются в следующих городах и районах: Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакшский район, Терский район и Ловозерский район. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
К слову, с 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд.
Напомним: губернатор Мурманской области о коронавирусе: "В регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов". Исключение сделали только для организованных групп и вахтовиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: работающим пенсионерам продлили самоизоляцию до 12 июля. Пожилые северяне старше 65 лет продолжают оставаться дома (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»