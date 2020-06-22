Жительница Мурманска спасла выводок малышей-дроздов, которых бросила мать

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:30:46+03:00

Птенчики могли умереть от голода, но им повезло попасть в добрые руки [видео]

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И снова в Мурманске спасают маленьких пташек, попавших в беду. Под угрозой смерти оказался целый выводок дроздов, которых бросила мама. К счастью, пернатым удалось сохранить жизнь. Их приютила ветеринар Анастасия Тимофеева.

- Гнездо было на карнизе у жителей Ленинского района, они осторожно наблюдали и не тревожили семью. Мама-птица прилетала часто, кормила всех и ухаживала, но внезапно она пропала, ее не было более 12 часов. Холодных и голодных мы успели их забрать! Никогда не думала, что смогу собраться и быть в машине за 5-10 минут! Теперь они под круглосуточным наблюдением, - поделилась мурманчанка на личной странице в соцсетях.

Сейчас пташек будут выкармливать, а как подрастут, их научат охотиться и летать, чтобы в будущем выпустить на свободу.

Напомним: известная в Мурманске спасительница птиц Наталья Раевская выхаживает птенца серебристой чайки. А житель Ковдора нашел на своем МАЗе гнездо с птенчиками трясогузки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/786298" frameborder="0"></iframe> В Мурманске спасли выводок дроздов.Автор: Анастасия Тимофеева

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