Жительница Зашейка выпустила на волю ушастых сов, которых еще птенчиками выхаживала с прошлого лета

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:51:23+03:00

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Расставание - это всегда тяжело, но иногда оно необходимо. И это понимала жительница Зашейка Ольга Стребкова, которая с прошлого лета заботилась о четырех птенцах ушастой совы, вывалившихся на землю вместе с гнездом. Как позже выяснилось, выводок этих пернатых был уникален, ведь ушастики - большая редкость для Мурманской области. Благодаря неравнодушной северянке, лупоглазые пернатые окрепли, научились самостоятельно охотиться и летать. И вот, пришла пора с ними прощаться - сов отпустили на свободу.

- Было очень грустно расставаться с ними, но птицы должны жить на воле. Выпустили их в лесу, там, где много простора и нет людей, - рассказала Ольга Стребкова, хозяйка "Трогательной фермы".

Напомним: мурманская спасительница пернатых выхаживает птенца серебристой чайки. Малыш набирает вес и купается в ванной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/783567" frameborder="0"></iframe> Ушастых сов из Зашейка выпустили на волю.Автор: vk.com/touchfarm

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