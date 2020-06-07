2020-06-07T11:51:23+03:00
Дом. Семья

Жительница Зашейка выпустила на волю ушастых сов, которых еще птенчиками выхаживала с прошлого лета

Редкие в Заполярье пернатые научились охотиться и отлично себя чувствуют [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Совята готовы к свободной жизни.Совята готовы к свободной жизни.
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Расставание - это всегда тяжело, но иногда оно необходимо. И это понимала жительница Зашейка Ольга Стребкова, которая с прошлого лета заботилась о четырех птенцах ушастой совы, вывалившихся на землю вместе с гнездом. Как позже выяснилось, выводок этих пернатых был уникален, ведь ушастики - большая редкость для Мурманской области. Благодаря неравнодушной северянке, лупоглазые пернатые окрепли, научились самостоятельно охотиться и летать. И вот, пришла пора с ними прощаться - сов отпустили на свободу.

- Было очень грустно расставаться с ними, но птицы должны жить на воле. Выпустили их в лесу, там, где много простора и нет людей, - рассказала Ольга Стребкова, хозяйка "Трогательной фермы".

Напомним: мурманская спасительница пернатых выхаживает птенца серебристой чайки. Малыш набирает вес и купается в ванной.

Ушастых сов из Зашейка выпустили на волю.Автор: vk.com/touchfarm

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ИСТОЧНИК KP.RU

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