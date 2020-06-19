В Ковдоре трясогузка свила гнездо на МАЗе, где появились на свет маленькие птенчики

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:31:31+03:00

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Обычно птички вьют свои гнезда где-нибудь на деревьях или на земле, но никак не в автомобиле. А вот юркие трясогузки из Ковдора подсуетились и организовали жилище для птенчиков прямо в грузовике.

- Парочка трясогузок свила гнездо в МАЗе под капотом, - поделился сотрудник ковдорского ГОКа Владимир Кокотов на личной странице в соцсетях.

Задумку пернатых плохой не назовешь, ведь в машине ведь тепло, к тому же хищники туда не проберутся. Гнездышко не пустует - там вылупились маленькие желторотые птенцы, которые ждут отлучившихся за едой родителей.

Напомним: жительница Зашейка выпустила на волю ушастых сов, которых еще птенчиками выхаживала с прошлого лета. Редкие в Заполярье пернатые научились охотиться и отлично себя чувствуют. А мурманская спасительница пернатых выхаживает птенца серебристой чайки. Малыш набирает вес и купается в ванной.

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ИСТОЧНИК KP.RU