2020-06-21T20:57:05+03:00
Происшествия

В Мурманске мужчина упал с высоты и погиб

До трагедии его видели покупающим алкоголь
Ника СВЕТЛОВА
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Тело мужчины нашли под окнами дома №4 на улице Гаджиева. Фото: СКР по Мурманской областиТело мужчины нашли под окнами дома №4 на улице Гаджиева. Фото: СКР по Мурманской области
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В обстоятельствах гибели жителя Мурманска сейчас разбираются следователи. Тело мужчины нашли у дома №4 на улице Гаджиева. Осмотр показал, что есть травм, характерные для падения с высоты.

- Погибший - местный житель 1989 года рождения. В данном доме он не проживал. Ранее очевидцы видели его покупающим алкоголь в близлежащих магазинах, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Следователи осмотрели тело, признаков насильственной смерти не было, только кататравма, которую получают при падении с высоты. Тем не менее назначена процессуальная проверка,чтобы выяснить, как мужчина оказался в доме, где не живет, и как погиб.

Напомним: в начале июня на проезде Связи с высоты четвертого этажа упала девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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