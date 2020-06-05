В Мурманске из окна четвертого этажа выпала 17-летняя девушка

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:37:09+03:00

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В Мурманске на улице Связи, 1 накануне утром произошло ЧП: 17-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и следователи. Юная северянка получила множественные травмы, однако смогла выжить. Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, что послужило причиной случившегося и был ли здесь замешан криминал.

- Девушка жива, была госпитализирована в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрашиваются свидетели. Проводится проверка, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: в мае в Заполярье случилось несколько подобных инцидентов. Так, в Мурманске из окна 6 этажа выпал 45-летний мужчина, а в Мончегорске из окна поликлиники выпала пенсионерка, разбившись насмерть.

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